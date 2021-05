Duo verprügelte Taxifahrer in Polizeidienststelle

Einen ungewöhnlichen Ort für ein Handgemenge hat sich ein Duo in Wien-Floridsdorf ausgesucht: Zwei Männer gingen am Sonntagabend auf einen Taxi-Fahrer los, der daraufhin in eine Polizeistation flüchtete. Die schlugen auf den Berufsfahrer schließlich in der Sicherheitsschleuse ein. Auch Polizisten bekamen beim Einschreiten Schläge ins Gesicht verpasst.