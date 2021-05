Junge Mädchen quälten armen Schwan zu Tode

Den so getöteten Schwan ließen die jungen Täterinnen am Ufer des Teiches liegen. Der Vorfall wurde von einer 80-jährigen Zeugin aus Wels beobachtet, welche die Polizei verständigte. Sie teilte den erhebenden Polizisten mit, dass sich derartige Vorfälle in letzter Zeit häufen würden. Eine Beschreibung der Tatverdächtigen konnte sie nicht abgeben.