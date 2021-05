Stars fordern ÖFB-Koch: „Ich brauche deine Hilfe!“

Komplizierter wird es im Ausland, also in Bukarest und Amsterdam. „Wir sind schon drei Wochen vor den Spielen mit den Küchenchefs im Hotel in Kontakt“, erzählt Fritz, der unter Flugangst leidet. So reist immer Tamino mit. Also eigentlich vor, um die Auswahl der Nahrungsmittel zu überprüfen, bevor Baumgartlinger und Co. eintreffen. So wird es auch bei der EURO sein. Da wird nichts dem Zufall überlassen…