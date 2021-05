Warner nach 1. Zehnkampf-Tag am Weg zum 9000er

Warner begann mit 10,14 Sekunden über 100 m fulminant. Dies ist hinter den von ihm gehaltenen 10,12 die zweitbeste Zeit über diese Strecke innerhalb eines Zehnkampfs überhaupt. Im Weitsprung flog er mit dem kanadischen Rekord von 8,28 m im ersten Versuch allen davon: Das bedeutete neue Weltbestmarke im Mehrkampf. Er löste damit den im Ländle zuschauenden Sebrle ab, der 2001 bei seinem damaligen Zehnkampf-Weltrekord in Götzis 8,11 erreicht hatte. Im Kugelstoßen ließ der 31-jährige Warner mit 14,31 m etwas an Punkten liegen, den Disziplinsieg holte sich Schuk mit 16,86. Mit 2,09 m egalisierte Warner im Hochsprung seine persönliche Bestleistung, er wurde damit hinter dem höhengleichen Belgier Thomas van der Plaetsen Zweiter. Die 400 m gingen an Lepage in 47,65, Warner kam auf 47,90. Am Sonntag warten noch 110 m Hürden, Diskus, Stabhochsprung, Speer und die 1500 m.