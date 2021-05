Massengrab in Kanada „nur Spitze des Eisbergs“

Verdacht über Massengrab kam bereits vor 13 Jahren auf

Bereits 2008 äußerte Kevin Annett, Sprecher der Organisation Friends and Relatives of the Disappeared, den Verdacht, dass die Überreste von Kindern auf dem Grundstück der ehemaligen Schule vergraben sein sollen, berichtete das Lokalblatt „Kamloops This Week“. Es solle noch weitere 27 solcher Massengräber geben, so Annett damals. Die katholische Kirche behauptete damals, nichts über Massengräber zu wissen - die Vorwürfe würden auf Gerüchten beruhen.