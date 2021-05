LIVE ab 17 Uhr: Wolfsberger AC gegen Austria Wien

„Wir haben uns sicher noch nicht aufgegeben. Wir haben natürlich nicht mehr so viele Trümpfe in der Hand, aber mehr als St. Pölten“, sagte Wolfsbergs Mario Leitgeb nach einem völlig misslungenen Auftritt in Wien. Die Niederösterreicher lagen nach dem Relegations-Hinspiel 0:4 zurück. Ein schnelles Tor, wie es der Austria jeweils zu Beginn der beiden Halbzeiten gelang, ein dadurch verunsicherter Gegner - dem WAC bleibt noch die Hoffnung auf den idealen Spielverlauf. Die Wiener gelobten freilich volle Konzentration.