7:0! Italien zerlegt im EM-Testspiel San Marino

Italien hat die letzte Vorbereitungsphase auf die Fußball-EM mit einem lockeren Testspielsieg gegen San Marino eingeläutet. Je zweimal Matteo Politano und Matteo Pessina sowie Federico Bernardeschi, Gian Marco Ferrari und Andrea Belotti sorgten in Cagliari für einen 7:0-Erfolg der Azzurri. Italien eröffnet am 11. Juni in Rom gegen die Türkei die EM.