Titelverteidigerin Semenya fehlt in Tokio

Die 800-m-Doppel-Olympiasiegerin Caster Semenya ist bei ihrem letzten Versuch gescheitert, sich für die Olympischen Spiele in Tokio zu qualifizieren. Die Mittelstrecken-Spezialistin blieb am Freitag in Durban über 5.000 m deutlich über der Qualifikationsmarke.