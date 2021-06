Natürliche Geburt oder Kaiserschnitt?

„Es gibt Indikationen, da ist von vorne herein ein Kaiserschnitt zu wählen. Sei es, weil eine Grunderkrankung der Mutter besteht, oder weil beim Fötos schon irgendetwas festgestellt wurde, wo ein solcher Eingriff die bessere Wahl ist“, berichtet Dr. Gill. „Grundsätzlich ist es so, dass ich abwarte, wenn eine Erstgebärende zur Entbindung kommt, wie die Geburt voranschreitet, ob sich der Muttermund öffnet und wie der Kopf in den Geburtskanal eintritt. Wenn aus irgendeinem Grund - etwa weil die Nabelschnur beispielsweise einen Knoten hat, um Hals oder Körper des Kindes gewickelt ist - die Blutzufuhr minimiert wird und das Herz nicht mehr so schlägt wie es schlagen soll, ist es mitunter erforderlich, einen Kaiserschnitt zu machen.“ Aus Angst vor den Schmerzen brauchen sich werdende Mütter heutzutage aber nicht mehr gegen einen natürliche Geburt entscheiden. „Mit der PDA - wie der Volksmund sagt mit dem Kreuzstich - ist die Schmerzempfindung schon angenehmer als ohne dieses Hilfsmittel. Körperlich anstrengend ist es trotzdem“, so der Gynäkologe.