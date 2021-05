Vorarlberg knackt Meilenstein bei Covid-Impfungen

Teils eklatante Unterschiede zwischen Gemeinden

Auffallend sind die teils eklatanten Unterschiede zwischen den Gemeinden: Während etwa in Warth (Anm.: Zahlen exklusive Pflegeheime und Krankenanstalten) bereits knapp 63 Prozent der Einwohner geimpft wurden, sind es in St. Gerold nur gut 25 Prozent. Bei einem genauen Blick auf die Charts ist das Rätsel aber rasch gelöst: In Tourismusgemeinden ist einerseits die Impfbereitschaft generell sehr hoch, anderseits sind dort bislang aufgrund der Priorisierungskriterien einfach deutlich mehr Menschen zum Zug gekommen.