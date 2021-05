Steinböck: „Wir hatten ja auch fette Jahre“

Herbert Steinböck kann viel: großartige Kabarettprogramm schreiben, fantastisch singen (derzeit zu sehen in „Das Land des Lächelns“ in der Volksoper) und schauspielern (ab 24. Juni in „Ein Käfig voller Narren“ auf der Rosenburg) und ... tolle Interviews geben. Mit Sasa Schwarzjirg sprach er über seine neue Rolle, was Corona mit ihm gemacht hat und warum er meint, dass nicht alle Grund zum „sudern“ haben.