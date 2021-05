AKW Krško: Atommüll als tickende Zeitbombe

Warnung von Anti-Antom-Experten

„Die Lagerung des Atommülls in dem Nasslager ist äußerst kritisch - auch in Hinblick auf die große Erdbebengefahr“, warnt Anti-Atom-Experte Reinhard Uhrig von Global 2000: „Die Trödelei bei der Sicherung des Atommülls ist unverantwortlich.“ Weil Geld fehlt, sollen nur 592 von den 1322 hoch radioaktiven Brennelementen in ein neues unterirdisches Trockenlager umgesiedelt werden, das am AKW-Gelände gebaut wird. Uhrig: „Die fortlaufende Verzögerungstaktik der Betreibergesellschaft, die aus finanziellen Gründen sogar die etwas bessere Sicherung des Atommülls verhindert, ist schärfstens zu verurteilen.“