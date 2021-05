Wird schon schiefgehen...

Eigentlich sollten sich die wichtigsten Hauptakteure der Bundesschlammschlacht, also die Kellers und Kochs (die berufsjuvenilen Curtiusse lassen wir mal außen vor) altersgemäß schon längst in der von sinkenden Testosteronwerten geprägten Andropause befinden, wovon allerdings herzlich wenig zu spüren ist, weshalb die Tatsache, dass sich nun mit Almuth Schult, Bibiana Steinhaus, Claudia Neumann, Gaby Papenburg, Helen Breit, Jana Bernhard, Katja Kraus, Katharina Kiel und Sandra Schwedler neun Frauen in einem Positionspapier zu Wort gemeldet haben, um das hochnotpeinliche Pausenhofgerangel der DFBuben durch die seriöse Suche nach zukunftsfähigen Lösungen zu ersetzen, eine erquickende Wohltat ist. Unter anderem fordern sie 30 Prozent Frauen in führenden Verbandspositionen, mehr Chancengleichheit und eine konsequente Sanktionierung jeder Form von Sexismus und Diskriminierung, Dinge also, die sogar beim DFB längst selbstverständlich sein sollten. Dennoch scheint Bibiana Steinhaus offenbar von gaaanz oben den Hinweis erhalten zu haben, genau nachzudenken, ob ihre Mitwirkung „richtig“ sei, so als ginge es mindestens um die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung.