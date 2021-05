Die höchsten Gipfel aller 132 Kärntner Gemeinden

Großglockner, 3798 m Heiligenblut (SP), Hochalmspitze, 3360 m Mallnitz (SP), Hochalmspitze, 3360 m Malta (SP), Petzeck, 3283 m Großkirchheim (SP), Petzeck, 3283 m Mörtschach (SP), Schareck, 3122 m Flattach (SP), Kleiner Hafner, 3018 m Rennweg am Katschberg (SP), Reißeck, 2965 m Reißeck (SP), Reißeck, 2965 m Trebesing (SP), Tristenspitze, 2930 m Obervellach (SP), Riedbock, 2822 m Mühldorf (SP), Mulleter Seichenkopf, 2819 m Winklern im Mölltal (SP), Hohe Warte, 2780 m Lesachtal (HE), Kellerspitzen, 2774 m Kötschach-Mauthen (HE), Hohe Leier, 2774 m Lendorf (SP), Striedenkopf, 2749 m Stall im Mölltal (SP), Hochkreuz, 2709 m Dellach im Drautal (SP), Kreuzeck, 2701 m Greifenburg (SP), Schwarzwandkopf, 2683 m Rangersdorf (SP), Hochstadel, 2681 m Oberdrauburg (SP), Scharnik, 2656 m Irschen (SP), Hochkedl, 2558 m Lurnfeld (SP), Grafische Tristen, 2553 m Berg im Drautal (SP), Grakofel, 2551 m Steinfeld (SP), Salzkofel, 2499 m Sachsenburg (SP), Gr. Rosennock, 2440 m Radenthein (SP), Winterthaler, 2394 m Deutsch-Griffen (SV), Reißkofel, 2371 m Kirchbach (HE), Stubeck, 2370 m Gmünd in Kärnten (SP), Hohe Pressing, 2370 m Krems in Kärnten (SP), Bretthöhe, 2341 m Albeck (FE), Klomnock, 2334 m Reichenau (FE), Klomnock, 2334 m Bad Kleinkirchheim (SP), Trogkofel, 2280 m Hermagor (HE), Torkofel, 2276 m Dellach im Gailtal (HE), Hochstuhl, 2237 m Feistritz im Rosental (KL), Latschur, 2236 m Kleblach-Lind (SP), Hoher Staff, 2217 m Stockenboi (VL), Mrzla Gora, 2203 m Eisenkappel-Vellach (VK), Vertatscha, 2180 m Ferlach (KL), Almspitz, 2180 m Weißensee (SP), Dobratsch, 2166 m Bad Bleiberg (VL), Dobratsch, 2166 m Nötsch (VL), Wöllaner Nock, 2145 m Arriach (VL), Mittagskogel, 2145 m Finkenstein (VL), Goldeck, 2142 m Baldramsdorf (SP), Großer Speikkogel, 2140 m Frantschach-St. Gertraud (WO), Großer Speikkogel, 2140 m St. Andrä im Lavanttal (WO), Hochobir, 2139 m Zell Pfarre (KL), Hochobir, 2139 m Gallizien (VK), Kordeschkopf, 2126 m Feistritz ob Bleiburg (VK), Schwarmbrunnhöhe, 2120 m Metnitz (SV), Mirnock, 2110 m Feld am See (VL), Mirnock, 2110 m Fresach (VL), Tschiernock, 2108 m Seeboden (SP), Vellacher Egel, 2108 m Paternion (VL), Kamplnock, 2101 m Millstatt am See (SP), Ladinger Spitz, 2079 m Klein St. Paul (SV), Ladinger Spitz, 2079 m Wolfsberg (WO), Krakaberg, 2070 m St. Georgen/Lavanttal (WO), Oisternig, 2053 m St. Stefan im Gailtal (HE), Oisternig, 2053 m Feistritz an der Gail (VL), Forstalpe, 2034 m Hüttenberg (SV), Sattelnock, 2033 m Gitschtal (HE), Bodeneck, 2006 m Ferndorf (VL), Peterer Riegel, 1967 m Reichenfels (WO), Lichteben, 1966 m Gnesau (FE), St. Leonharder Alm, 1933 m Bad St. Leonhard (WO), Freiberg, 1923 m St. Margareten/Rosental (KL), Gerlitzen, 1909 m Steindorf (FE), Gerlitzen, 1909 m Treffen (VL), Speikkogel, 1901 m Eberstein (SV), Speikkogel, 1901 m Griffen (VK), Kortnikkogel, 1901 m Neuhaus (VK), Frauenkogel, 1892 m St. Jakob im Rosental (VL), Amberger Alm, 1832 m Afritz am See (VL), Scharfes Eck, 1818 m Friesach (SV), Schönwipfel, 1813 m Hohenthurn (VL), Hirschegger Alm, 1733 m Preitenegg (WO), Dorferecken, 1726 m Glödnitz (SV), Feuersberger Spitz, 1704 m Globasnitz (VK), Steinberg, 1655 m Arnoldstein (VL), Topitza, 1649 m Sittersdorf (VK), Scharten, 1631 m Villach (VI), Sallacher Kofel, 1593 m Spittal an der Drau (SP), Waldkogel, 1593 m Guttaring (SV), Grilzwipfel, 1565 m Himmelberg (FE), Übering, 1523 m Weißenstein (VL), Hühnerkogel, 1522 m Lavamünd (WO), Schwaigkofel, 1518 m Diex (VK), Schmaritzerkogel, 1364 m Weitensfeld (SV), Hocheck, 1338 m St. Urban (FE), Schneebauerberg, 1338 m Liebenfels (SV), Wunderriegel, 1274 m Frauenstein (SV), Ochsenkogel, 1262 m Micheldorf (SV), Hahnberg, 1256 m Steuerberg (FE), Pletschutz, 1225 m Althofen (SV), Grabuschkopf, 1221 m Brückl (SV), Freithofer Berg, 1188 m Gurk (SV), Salzerkopf, 1179 m Straßburg (SV), Steinbruchkogel, 1078 m St. Georgen am Längsee (SV), Taubenbühel, 1069 m Feldkirchen (FE), Taubenbühel, 1069 m Techelsberg (KL), Kömmelgupf, 1065 m Bleiburg (VK), Madalensberg, 1059 m Magdalensberg (KL), Rabenkogel, 1059 m Velden am Wörthersee (VL), Gunzenberg, 1039 m Mölbling (SV), Bockleiten, 1022 m Ossiach (FE), Ulrichsberg, 1022 m Klagenfurt (K), Gallekogel, 1005 m Kappel am Krappfeld (SV), Tanzboden, 929 m Ludmannsdorf (KL), Dobeiner Wand, 924 m Keutschach am See (KL), Sabalahöhe, 921 m Köttmannsdorf (KL), Buchberg, 899 m Völkermarkt (VK), Weißenegger Berg, 893 m Ruden (VK), Haselberg, 885 m Ebenthal in Kärnten (KL), Krobather Berg, 867 m Glanegg (FE), Paffenwald, 847 m Maria Rain (KL), Rainkogel, 847 m St. Veit an der Glan (SV), Kasparstein, 841 m St. Paul im Lavanttal (WO), Freudenberg, 802 m Moosburg (KL), Petelin, 802 m Rosegg (VL), Kathreinkogel, 772 m Schiefling (KL), Pörtschacher Berg, 754 m Maria Saal (KL), Sternberg, 725 m Wernberg (VL) Hoher Geißrücken, 701 m Pörtschach (KL), Kitzelberg, 686 m St. Kanzian (VK), Hammerberg, 672 m Poggersdorf (KL), Pirker Kogel, 665 m Krumpendorf (KL), Kulm, 605 m Eberndorf (VK), Schusterkogel, 536 m Grafenstein (KL), St. Anna, 520 m Maria Wörth (KL)