Lewandowski knackt Gerd Müllers Allzeit-Rekord!

Es ist ihm tatsächlich noch gelungen, allerdings erst auf den allerallerletzten Drücker: Robert Lewandowski hat den Allzeit-Rekord von Gerd Müller gebrochen und ist ab sofort der erfolgreichste Saison-Torschütze in Deutschlands Bundesliga! Mit seinem in der 90. (!) Minute erzielten 41. Tor in der heurigen Spielzeit machte sich der 32-jährige Pole im Bayern-Dress endgültig unsterblich - kaum jemand hatte gedacht, dass Müllers Rekord aus dem Jahr 1972 jemals gebrochen würde werden …