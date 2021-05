„Friends: The Reunion“ kommt am 27. Mai zu Sky

17 Jahre nach dem Ende der US-Kultserie „Friends“ kommt es Ende Mai zu einem Wiedersehen mit den Serienstars Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer und Matthew Perry. In Österreich, Deutschland und der Schweiz ist „Friends: The Reunion“ ab 27. Mai exklusiv auf Sky zu sehen. Zunächst steht die Originalversion auf Sky X und über Sky Q auf Abruf bereit. Zwei Tage später auch auf Sky One mit Untertitelung, wie der Sender am Samstag mitteilte.