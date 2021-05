Gewinnspiel: Mit der „Krone“ zur Volley-Premiere!

Am morgigen Sonntag (Spielbeginn: 15 Uhr) darf der Österreichische Volleyballverband in der Amstettner Pölz-Halle in Abstimmung mit den lokalen Behörden erstmals wieder ein kleines Kontingent an Zuschauern zulassen. Mit der Krone sind Sie dabei! Schreiben Sie bis 18 Uhr - wie oben erwähnt - ein Mail mit dem Kennwort „Krone“ an office@volleynet.at, inklusive Name und jenen ihrer Begleitung. Die Gewinner der 5x2-Tickets werden noch heute bis 21 Uhr verständigt.