Wohnbauträger liebäugelt mit der Rieder Kaserne

Die Zukunft der General-Zehner-Kaserne in Ried scheint ungewisser denn je. Nachdem am Dienstag Bürgermeister Albert Ortig überstürzt einen Gemeinderatsbeschluss für den Erhalt initiierte, wird in Heeres-Kreisen die Sanierung in Frage gestellt. Und ISG-Boss Pernsteiner gibt zu, Interesse am Areal zu haben.