Liftler und Heer trainieren Bergung aus Seilbahn

„Wir haben zuvor auch noch nie Personen aus einer Seilbahnkabine geborgen“, so die Piloten der legendären Alouette III und der „Agusta Bell 212“, liebevoll 212er, genannt. Obwohl sehr erfahren, machte den Crews der böige Wind in den Nockbergen zu schaffen. „Wir mussten einige Bergungen abbrechen und teilweise an das Leistungsmaximum der Hubschrauber gehen.“ An Bord ist das Zusammenspiel zwischen Piloten und Technikern deshalb entscheidend, um die Heeres-Flugretter sicher auf den kleinen Kabinendächern und Mini-Plattformen der Seilbahnstützen zu manövrieren.