Dieser Krieg hat alte Wunden aufgerissen

Der schwer verletzte kleine Mohammed liegt in einem Krankenhaus bei Tel Aviv. Das Gesicht des Zwölfjährigen ist voll bandagiert, er ist an Schläuche angeschlossen. Neben seinem Bett stehen seine Mutter Nura und der Arzt Itai Pessach, Leiter der Kinderabteilung. Der arabische Bub hat schwerste Verbrennungen erlitten, nachdem Unbekannte Brandflaschen in das Haus seiner Familie in Jaffa geworfen hatten.