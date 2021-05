Gaga: „Wurde vergewaltigt & schwanger ausgesetzt“

Lady Gaga geht mit einer schockierenden Nachricht an die Öffentlichkeit: In „The Me You Can‘t See“, der Doku-Serie von Prinz Harry und Oprah Winfrey, spricht die Sängerin darüber, wie sie mit 19 Jahren von einem Produzenten sexuell missbraucht und daraufhin schwanger wurde. Bis heute habe sie mit den Folgen dieses traumatischen Erlebnisses zu kämpfen.