Liverpool nach 3:0 bei Burnley schon Vierter!

Roberto Firmino leitete den Auswärtssieg in der 43. Minute ein, kurze Zeit nach Wiederbeginn machte Nathaniel Phillips (51.) alles klar. Für den Schlusspunkt sorgte Alex Oxlade-Chamberlain (88.). Liverpool nahm damit zum vierten Mal in Folge drei Punkte mit, in den jüngsten neun Ligapartien gab es keine Niederlage und gleich sieben Siege. Die Formkurve zeigt also ausgerechnet in der wichtigsten Saisonphase wieder klar nach oben.