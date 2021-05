Gefüllte Mini-Profiteroles mit Minzblättern

Zubereitung: Wasser mit Butter und Salz in einem Topf aufkochen, Mehl zugeben und den Teig unterrühren abbrennen. Es entsteht eine weißliche Schicht am Topfboden. Den heißen Teig in die Küchenmaschine einspannen und langsam rühren bis er abkühlt. Jetzt nach und nach die Eier dazugeben. Den Ofen auf 220 °C Ober und Unterhitze vorheizen und die Brandmasse in einen Dressiersack mit Lochtülle füllen. Auf ein Backblech mit Backpapier haselnussgroße Tupfen aufdressieren, mit einem nassen Finger die Spitzen glatttippen und mit dem Dotter und 1 EL Wasser dünn bestreichen. Bei mittlerer Schiene 10 min. backen.

Das Backrohr nicht öffnen! Dann den Ofen auf 180°C Umluft stellen und weitere 10 min. fertig backen. Die Profiteroles abkühlen lassen. Die Minzcreme in einen Dressiersack mit kleiner, runder Tülle füllen. Die Profiteroles an der Unterseite mit dem Messer einstechen und dann mit der Minzcreme füllen. Die gefüllten Profiteroles an der Oberseite in die Schoko-Glasur tunken.