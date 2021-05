Lydia Kelovitz: „Die Narben zeigen meine Stärke“

Lydia Kelovitz entwickelt sich in Deutschland zum TV-Starlet. Nach ihren Auftritten bei „DSDS“ und dem „Sommer-Dschungelcamp“ ist sie bekannt, wie ein bunter Hund. Wie sie mit bösen Kommentaren umgeht, was sie bereits an sich hat machen lassen und wie sie mit den Narben umgeht, die sie am Körper trägt? Kelovitz hat es Sasa Schwarzjirg verraten.