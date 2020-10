„Das schaurige Haus“ - Premiere in der CineCity

Hendrik, Ida, Fritz und Eddi sind dort im schaurigen Haus vielen Geheimnissen auf der Spur - und das in einem Dorf in Kärnten. Der Film erhielt das Prädikat besonders wertvoll. Die Kärntner Hauptdarsteller sind Marii Weichsler (Ida) und Lars Bitterlich (Fritz), der gerne Trompete spielt. Auch León Orlandianyi (Hendrik) schnuppert Premierenluft. Der 18-Jährige wurde in Wien geboren, lebte auch schon in New York, Montreal, Mexiko City und Panama. Julia Koschitz darf in Coronazeiten nicht kommen. Sie ist gerade bei Dreharbeiten. Ab Freitag läuft der Jugendfilm österreichweit in den Kinos.