Gratis-Tests zur Jubiläumsveranstaltung

Was tun, wenn das Geschäft nicht geöffnet werden darf? „Tipp-West“-Geschäftsführer Pierre Mitternöckler fand seinen eigenen Weg und beschloss kurzerhand, Veranstaltungen anzubieten. Am Montag ging das 2222. Event über die Bühne. Zur Feier des Tages gab es in Bregenz kostenlose Antigen-Schnelltests.