„The Quarter“ zieht in die „Hall of Legends“

„The Quarter“, der Heurige des Weingutes Scheiblhofer in Andau, geht in seine zweite Saison. Dieses Mal allerdings startet er nicht dort, wo er im Vorjahr schon viele begeisterte. Am 19. Mai öffnet „The Quarter“ vorerst direkt am Weingut der Familie. Erst im Spätsommer wird dann wieder in die alte Location umgesiedelt.