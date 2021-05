Jubel bei Sturm: „Da entsteht was ganz Großes“

„Der WAC ist die einzige Mannschaft, die wir die Saison noch nicht geschlagen haben, das wird unser großes Ziel“, gab Ilzer die Marschroute vor. Auch Yeboah bezeichnete Rang zwei als „möglich“. „Wir haben keinen Druck, mal schauen, was geht“, verlautete der quirlige und trickreiche Stürmer, der nur an seiner Effizienz noch arbeiten muss. Der Zweite darf in der Champions-League-Qualifikation sein Glück versuchen, könnte aber im Kampf um einen Platz in einer europäischen Gruppenphase leer ausgehen. Deshalb hat auch Rang drei durchaus seinen Reiz, da einem da die Conference-League-Gruppenphase sicher ist, sollte man auf dem Weg in die Europa League scheitern. Absichtlich Dritter werden, will deshalb aber niemand.