Margreitter-Tor! Ausfstiegsentscheidungen vertagt

Dass Bochum in Nürnberg nur zu einem 1:1 kam, lag auch an Georg Margreitters erstem Saisontreffer für die Franken. Der Verteidiger köpfelte die Hausherren in der 38. Minute in Führung, Zulj sicherte mit seinem Ausgleich (76.) immerhin noch einen Punkt. In der letzten Runde reicht Bochum im Heimspiel gegen Sandhausen aber schon ein Punkt, um die Erstliga-Rückkehr nach elf Jahren perfekt zu machen.