Burgenland: Gift-Alarm bei putziger Bulldogge

Tierfreunde sind alarmiert

Alarmiert sind auch Tierfreunde in Mattersburg und den umliegenden Gemeinden. Bei einem Feldweg wurden von Spaziergängern mehrere Stücke an rohem Fleisch, Speck und Kabanossi gefunden. Nun besteht die Sorge, dass es sich dabei um Köder handeln könnte. Die Fleischstücke wurden in der Zwischenzeit bereits eingesammelt und auch gleich vernichtet.