Demo-Samstag-Bilanz: Elf Festnahmen, 481 Anzeigen

Bilanz nach dem Demo-Samstag in Wien, der, wie berichtet, verhältnismäßig ruhiger als in der Vergangenheit verlief: 40 Versammlungen waren an diesem Tag angemeldet, vier im Vorfeld bereits untersagt worden. Für die Polizeibeamten gab es dennoch genügend zu tun: 747 Personenfeststellungen, 481 Anzeigen und elf Festnahmen wurden laut Innenministerium gezählt.