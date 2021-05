Vor 90 Jahren: Die Geburtsstunde des Wunderteams

Der Legende nach hat Hugo Meisl dann im legendären „Ring-Café“ am Stubenring den Schreiberlingen, den „Schmieranskis“, nachgegeben und ihnen einen Zettel mit der Aufstellung gegen Schottland auf einen der Kaffeehaustische geknallt, angeblich mit den Worten: „Da habt’s euer Schmieranski-Team!“ Ob wahr oder nicht - zumindest habe es gegen die Schotten, so Karl-Heinz Schwind, mit Zischek, Gschweidl, Sindelar, Schall und Vogl „die richtige Mischung im Teamsturm“ gegeben. Was die Reporter natürlich auch in ihren seitenlangen, glänzenden Artikeln herausstrichen. Diese Mannschaft war, so hieß es in der „Illustrierten Kronen Zeitung“ ein „Team aus einem Guß, ein Team von Künstlern, von Stars, die aber nichts Starmäßiges an sich hatten. Die angeblich besten Fußballer der Welt waren gegen unsere Spieler die reinsten Waserln. Das waren keine Lehrmeister mehr, ja das waren nicht einmal ebenbürtige Gegner, das war eine Mannschaft, die eine volle Klasse unter der österreichischen stand.“