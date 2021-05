Legendärer Besuch: Als der Kanzler im Tal erschien

Euphorie in der Talschaft

So gar nicht ins Drehbuch passte allerdings, was sich dann tatsächlich abspielte: Mehr oder weniger die gesamte Talschaft hatte sich zum Empfang versammelt, die Bewohner waren ob des hohen Besuchs derart euphorisiert, dass sich fast zwangsläufig der Vergleich zum Einzug des Messias nach Jerusalem aufdrängte. Und ähnlich wie beim biblischen Vorbild ließ die - mediale - Kreuzigung nicht lange auf sich warten: Die Opposition schäumte ob der Tatsache, dass die Corona-Regeln mit Füßen getreten worden waren, selbst internationalen Medien war des Kanzlers Bad in der Menge eine Story wert.