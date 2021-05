Darts: Peter Wrights Ehefrau ist schwer krank

Form passt nicht

Nur allzu verständlich also, dass Peter Wright momentan andere Sorgen hat als sein Darts-Spiel. Dieses scheint tatsächlich unter der privaten Situation zu leiden. „Snakebite“, wie der 51-jährige Schotte per Nickname genannt wird, verlor zuletzt drei Partien in Serie und liegt in der Premier-League-Tabelle auf dem letzten Platz. Zuletzt setzte es eine deutliche 1:8-Niederlage gegen José de Sousa. Aber die sportliche Form ist dieser Tage vermutlich wohl eine der geringeren Sorgen im Leben des Weltmeisters von 2020.