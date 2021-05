Auch heuer zwei Formel-1-Grand-Prix in Spielberg

Nicht nur die MotoGP-Szene, auch die Formel 1 ist heuer zweimal in Spielberg zu Gast. Wie schon im Vorjahr wird‘s auch 2021 zwei Formel-1-Grand-Prix in der Steiermark geben. Wie die Serie am Freitag mitteilte, ist das Rennen in der Türkei aufgrund der Coronasituation dort abgesagt. Der Grand Prix von Frankreich rückt deswegen zeitlich nach vorne auf den 20. Juni. In Österreich geht dann am 27. Juni zunächst der Große Preis der Steiermark über die Bühne, der Österreich-Grand-Prix bleibt auf seinem Termin am 4. Juli.