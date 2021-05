In „Imagine Earth“ lockt der interstellare Handel

Nach mehreren Jahren Early-Access erscheint das Aufbauspiel „Imagine Earth“ am 25. Mai in der finalen Version. In dem Rundenstrategiespiel treibt man als Herr über menschliche Kolonien auf fremden Welten interstellaren Handel, besiedelt Planeten, beschafft Ressourcen - und versucht, nicht die Fehler zu machen, durch die der Mensch die Erde im Spiel unbewohnbar gemacht und damit erst die Kolonisierung des Alls nötig gemacht hat. „Imagine Earth“ kostet auf Steam 25 Euro.