Überblick: So sieht es nun mit dem Freitesten aus

„Point of Sale“-Variante

Auch wird es eine „Point of Sale“-Variante geben, also „Vor-Ort-Tests“: Dabei handelt es sich um Antigen-Selbsttests, die nur für den einmaligen Zutritt an Ort und Stelle gelten, etwa beim Wirt ums Eck. Die Tests müssen unter Aufsicht des jeweiligen Betriebsstätten-Betreibers - in dem Fall des Wirts - erfolgen und sind vorwiegend für Regionen gedacht, wo es keine engmaschigen Teststationen gibt.