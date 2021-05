Vier Verletzte nach Autounfall am Pyramidenkogel

Ein 18-jähriger Niederösterreicher ist am Donnerstag am Pyramidenkogel in Kärnten mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und rund 30 Meter über einen Abhang hinabgestürzt. Das Auto überschlug sich mehrmals und blieb dann an einem Baum hängen. Der Lenker selbst wurde dabei schwer verletzt, seine drei Mitfahrer - ein 16-Jähriger, ein 19-Jähriger und eine 17-Jährige - kamen mit Blessuren davon, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.