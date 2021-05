Rekordmeister! Andreas Ulmer holt seinen 12. Titel

Anmerkung: Berücksichtigt wurden Spieler, die in der jeweiligen Meistersaison zumindest einen Einsatz verbuchten. Würde man auch Einberufungen in den Kader berücksichtigen, wäre etwa Ulmer bereits zwölffacher Titelträger. Der Linzer saß für die Wiener Austria in deren Meistersaison 2005/06 achtmal auf der Bank. Salzburg-Torhüter Alexander Walke hat in dieser Saison noch kein Ligaspiel bestritten.