„Wilde Kindheit“ mit starken Gefühlen und Momenten

Nichts ausgeklammert

Wer Anstöße für Erinnerungen finden will, wird nicht enttäuscht. Einen Sommer am Fluss mit Freunden fängt Jorge Fuembuena in verblichenen Fotos ein. Es gibt auch Bilder von Lagerfeuern oder Videos mit Kindern, die fröhlich im Dreck spielen. Ein Nackedei sein zu dürfen, hat Bedeutung in der Kindheit - und kann zu Bedrohung führen. „Wir klammern Missbrauch oder das Erleben von Gewalt nicht aus“, sagt Fellner. Kinder als Opfer erwachsener Allmachtsfantasien deutet nicht nur Gottfried Helnwein in Fotos an, sondern auch Burgis Paier mit einer zerfransten Puppe auf einem Holzkreuz.