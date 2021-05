Jeder Oberösterreicher erhält 20 Tests für daheim

Vier Millionen Wohnzimmertests hat das Land OÖ bestellt, die erste Million wird bereits diese Woche in Tranchen an die Apotheken ausgeliefert. Ab Dienstag, 18. Mai, kann sich jeder Oberösterreicher pro Monat 20 Schnelltests für zu Hause in der Apotheke abholen. Zusätzlich zu den monatlich fünf Tests des Bundes. Die Abgabe erfolgt wie bisher über die E-Card oder eine Bestätigung der Krankenkasse.