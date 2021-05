Seth Rogen lässt Freund James Franco fallen

Dessen Stern war mit Franco zusammen 1999 in „Freaks and Geeks“ aufgegangen. Danach spielten die guten Freunde gemeinsam 2008 in „Pineapple Express“, 2013 in „This Is the End“ und 2014 in „The Interview“ und kollaborierten an vier weiteren Projekten. Das hindert Rogen nicht daran, sich jetzt im Interview mit der „Sunday Times“ eiskalt von seinem alten Kumpel loszusagen.