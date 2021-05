Die Kärntner Touristiker setzen auf Bergurlaub

Saison wird heuer früher gestartet

Der Run auf die alpinen Regionen wird daher groß sein. „Der Lockdowm wird heuer früher beendet, daher können wir auch früher die Saison starten.“ Am Weißensee läuft der Betrieb bereits, am 12. Mai folgt die Biosphärenparkbahn Brunnach in St. Oswald. Die Kaiserburgbahn in Bad Kleinkirchheim bringt die Touristen ab 20. Mai in die Berge. Ab 22. Mai folgen das Dreiländereck, Klippitztörl, Mölltaler Gletscher, Nassfeld, Petzen, Turracher Höhe und Gerlitzen.