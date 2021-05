Corona-Impfstoff bringt Biontech Milliardenumsätze

Weiteres Werk für mRNA-Impfstoffe in Singapur

Wie Biontech am Montag bekannt gab, will man weiter ins Ausland expandieren: Geplant ist noch heuer ein neues Werk in Singapur. Die „hochmoderne Produktionsstätte“ solle die weltweite Versorgung mit mRNA-basierten Impfstoffen und eine „schnelle Reaktionsfähigkeit bei potenziellen zukünftigen Pandemien für Südostasien“ ermöglichen. In Singapur plant Biontech zugleich einen „regionalen Hauptsitz“.