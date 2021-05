USA: Ein Drittel der Bevölkerung komplett geimpft

In den USA ist die Zahl der an einem Tag erfassten Corona-Neuinfektionen weiter gesunken. Am Sonntag wurden 21.283 Ansteckungen erfasst, vor einer Woche wurden noch 29.367 Neuinfektionen verzeichnet. Gut ein Drittel der Bevölkerung ist nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC bisher vollständig geimpft (siehe auch Video oben).