Filmfans pilgerten drei Tage zu Krimi-Casting

Reserve für nächste Folgen

Seit Freitag kamen 1060 Leute persönlich in die Tabakfabrik, 600 hatten sich online registriert. 350 haben in den ersten vier Folgen einen kurzen Auftritt. „Wir brauchen mehr als 1500 Statisten in unserer Kartei, um bei den nächsten Folgen immer wieder neue Gesichter zeigen zu können“, erklärt Alexis Felten (33) von der Agentur. Die Mühe war also für niemanden umsonst.

Ab nächster Woche schon wird das Kommissariat in der Tabakfabrik fertiggestellt, denn der Dreh beginnt am 18. Mai.