Hertha und Felix

Nun, da wir alle wieder vom durch die Super League-Diskussion verursachten Schnappatmungs- in den normalen Respirationsmodus gelangt sind und unsere in dunklen Hinterhöfen erworbenen Angiotensin-1-Rezeptor-Antagonisten gegen Bluthochdruck ordnungsgemäß entsorgt haben, lässt sich so etwas wie ein unaufgeregter Rückblick auf das Super League-Gedöns werfen, der für Eingeweihte wenig überraschende Erkenntnisse liefert, was die ständige Vorreiterrolle des ÖFB in der Weiterentwicklung des europäischen Profifußballs betrifft, frei nach dem Motto "Vorwärts ÖFB, die Avantgarde ist hinter Dir her!".