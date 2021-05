Volleyball-Damen holen Sieg gegen Norwegen

Österreichs Volleyball-Frauen-Nationalteam hat am Samstag beim EM-Qualifikationsturnier in Larissa gegen Norwegen einen 3:0 (16,18,14)-Sieg gefeiert. ÖVV-Topscorerinnen waren Aida Mehic mit 13 sowie Sabrina Müller und Ursula Ehrhart mit je 12 Punkten. Am Vortag hatte es gegen Spanien ein 1:3 gegeben.