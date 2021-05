Huberta Gabalier über Mutter-Sein von zwei Stars

Die Kraft nach all den Verlusten bekommen Sie also von Ihren Burschen?

Ja, ich bin so glücklich, dass ich meine Kinder habe. Sie haben mich ja auch am Leben gehalten. Wenn ich sie nicht gehabt hätte, weiß ich nicht, ob ich noch da wäre. Aber natürlich kann man das so auch nicht wirklich sagen, denn ich glaube an diesen roten Faden im Leben, den jeder hat, und durch unsere Entscheidungen können wir dann mehr oder weniger verändern. Und ich glaube, dass wir uns als Seelen unsere Aufgaben für dieses Leben aussuchen, um zu lernen und uns weiterzuentwickeln. Daher ist es mir ganz wichtig gewesen, nicht nur eine gute schulische Ausbildung und einen Zugang zur Musik und zum Sport zu ermöglichen, sondern auch zum Geistigen, zur Religion. Wir beten auch miteinander, wenn wir uns zu Tisch setzen. „Danke, lieber Gott, für den schön gedeckten Tisch und das gute Essen“, oder „dass wir jetzt so zusammen sein können“, weil ja nichts selbstverständlich ist, und das wissen sie! Außerdem bete ich tagtäglich für sie und segne sie in Gedanken.