„Wir können mit den Großen nicht mithalten“

Regionalen Handel unterstützen

Folglich ließen einige Einzelhändler einen Online-Store aus dem „digitalen Boden“ stampfen, galt er doch plötzlich als die Lösung in der Krise. Andere wiederum entschieden, ihre Produkte über große Portale anzubieten. Und zwar nicht nur auf Amazon, sondern auch auf heimische Lösungen wie etwa „shoepping.at“. Zudem gibt es seit einem Jahr etliche Plattformen, auf denen man sich als Händler eintragen kann, um schlussendlich in einer Liste gefunden zu werden - vorausgesetzt natürlich, der Kunde tut sich die Arbeit an. Das ist allerdings nicht die Regel: Freilich gibt es Kunden, die sich ganz bewusst dafür entschieden haben, in Zeiten der Krise den regionalen Handel zu unterstützen. Am Ende des Tages aber geht es den meisten aber darum, möglichst unkompliziert und - leider - auch möglichst billig an das gewünschte Produkt zu kommen. Was aus Kundensicht durchaus verständlich ist, ist für den Händler allerdings oft nicht machbar - und zwar nicht nur wegen der zum Teil recht hohen Kosten für die Erstellung eines Online-Shops.